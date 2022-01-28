Лавров: Россия не хочет войны

Россия не заинтересована в войне. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.

Россия не заинтересована в войне. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.