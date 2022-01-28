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Лавров: Россия не хочет войны

Лавров: Россия не хочет войны Россия не заинтересована в войне. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.
В регионе
28 января 2022 г. 12:21
Лавров: Россия не хочет войны

Россия не заинтересована в войне. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.

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Версия на английском языке Russia does not want war, Lavrov says
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Rusiya müharibə istəmir"

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