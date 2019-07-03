Лавров: Россия координирует свою работу с ОИС по урегулированию конфликтов

Россия считает важной координацию с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

"Ценим наш диалог по вопросам мирового развития, прежде всего - по вопросам урегулирования кризисов, которые сохраняются в исламском мире. Мы считаем очень важной координацию наших позиций на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН по таким вопросам, как палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене, Ливии и в других частях мира", - заявил С.Лавров.

По его словам, позиции России и ОИС совпадают по такой "актуальнейшей проблеме", как борьба с международным терроризмом.

В свою очередь генсек организации также отметил, что одной из главных на сегодня является проблема терроризма, которому "нет оправдания". Он также сообщил, что хотел бы услышать оценку российской стороны по ситуации в Сирии, Ливии, Судане, Ираке и Йемене, так как Россия, как супердержава, имеет влияние на ситуацию в сфере мира и безопасности.