О нас

Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву.
В регионе
5 апреля 2023 г. 21:39
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинцы с американским оружием прежде всего", - указал министр.

По его словам, отношения РФ и США нужно поддерживать. "Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya və ABŞ müharibənin qaynar mərhələsindədir”

Другие новости из категории

Зеленский: Украина получит от Польши новый пакет военной помощи
Зеленский: Украина получит от Польши новый пакет военной помощи
5 апреля 2023 г. 21:23
Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США
Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США
5 апреля 2023 г. 17:52
Зеленский и Моравецкий подпишут протокол о поставках оборонной техники Киеву
Зеленский и Моравецкий подпишут протокол о поставках оборонной техники Киеву
5 апреля 2023 г. 15:43
Встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции может пройти в Москве
Встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции может пройти в Москве
5 апреля 2023 г. 15:31
Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО
Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО
5 апреля 2023 г. 15:28
Чавушоглу: Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной
Чавушоглу: Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной
5 апреля 2023 г. 15:20
ВС РФ подвергли атаке Донецкую область, один человек погиб, двое ранены
ВС РФ подвергли атаке Донецкую область, один человек погиб, двое ранены
5 апреля 2023 г. 14:15
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
5 апреля 2023 г. 13:18
СМИ: Инфраструктура Украины атакуется иранскими дронами при содействии Армении
СМИ: Инфраструктура Украины атакуется иранскими дронами при содействии Армении
5 апреля 2023 г. 12:58
У берегов Турции затонуло следовавшее в Украину судно
У берегов Турции затонуло следовавшее в Украину судно
5 апреля 2023 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi