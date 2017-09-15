Лавров расскажет послам стран ОИС о принципиальных политических подходах Москвы в исламском мире

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 сентября организует в Москве прием по случаю наступления Нового года по мусульманскому календарю в честь глав дипломатических представительств государств-участников Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На прием приглашены также ответственные сотрудники администрации президента России, правительства РФ, духовных управлений мусульман России, РПЦ, общественных и политических организаций, деятели науки и культуры", - подчеркнула М.Захарова.

По ее словам, глава МИД России обратится к гостям с приветствием, в которому будут даны оценки состоянию отношений России со странами-участницами организации.

"Будут изложены принципиальные подходы России, которые актуальны для мусульманских стран", - добавила она.

Напомним, что Азербайджан является членом ОИС.