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Лавров рассказал, что перенес COVID-19 в легкой форме

Лавров рассказал, что перенес COVID-19 в легкой форме Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией
В регионе
18 января 2021 г. 15:18
Лавров рассказал, что перенес COVID-19 в легкой форме
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 примет после консультации с врачами.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.

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