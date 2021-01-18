Лавров рассказал, что перенес COVID-19 в легкой форме

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 примет после консультации с врачами.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.