Лавров: Путин может посетить Индию до конца года

В регионе
21 августа 2025 г. 14:23
Лавров: Путин может посетить Индию до конца года

Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца 2025 года, сейчас ведется подготовка визита.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Наш политический диалог на высшем уровне, на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур имеет высокую динамику. Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года", - отметил Лавров.

Версия на азербайджанском языке Lavrov: Putin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər

