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    Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2016 года

    Онлайн-трансляция пресс-конференции будет осуществляться на сайте МИД России

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров проведет 17 января в Москве традиционную большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Встреча министра с представителями российских и зарубежных СМИ состоится в пресс-центре МИД России в 11:30 по бакинскому времени. 

    По информации министерства, онлайн-трансляция пресс-конференции будет осуществляться на сайте МИД России на русском, английском и французском языках, в социальных сетях Periscope, Facebook и ВКонтакте.

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