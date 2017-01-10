Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2016 года

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров проведет 17 января в Москве традиционную большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Встреча министра с представителями российских и зарубежных СМИ состоится в пресс-центре МИД России в 11:30 по бакинскому времени.

По информации министерства, онлайн-трансляция пресс-конференции будет осуществляться на сайте МИД России на русском, английском и французском языках, в социальных сетях Periscope, Facebook и ВКонтакте.