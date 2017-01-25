Лавров: Подготовлен комплекс мер для защиты российских дипломатов за рубежом

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Подготовлен комплекс мер для защиты российских дипломатов за рубежом, президент России Владимир Путин его одобрил. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе.

"Убийство посла России в Анкаре Андрея Геннадьевича Карлова подчеркнуло острую необходимость повышения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников, - отметил он. - В межведомственном формате подготовлен комплекс мер, который был одобрен президентом России, и на основе которого были даны поручения председателя правительства".

"Добиваемся их выполнения, что потребует дополнительных ресурсов, в этом рассчитываем на вашу поддержку", - добавил Лавров, обращаясь к депутатам.