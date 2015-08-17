Лавров: Россия и Иран продолжат сотрудничать по вопросу Каспия

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Россия и Иран продолжат сотрудничать по вопросу Каспия.

Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что две страны работают над Конвенцией по правовому статусу Каспийского моря.

Говоря о ядерной программе Ирана, С.Лавров заявил, что ожидает скорейшего вступления в силу соглашения по Ирану.

В свою очередь, М.Д.Зариф отметил, что две стороны будут сотрудничать по ядерному объекту Фордо: "Есть договоренности, которые мы будем осуществлять в соответствии с соглашением, в том числе по производству изотопов".

Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава МИД России отметил, что они динамично развиваются, а также отметил, что страны договорились ускорить работу по облегчению визового режима.

В ходе встречи министры также затронули сирийскую проблему. По словам Зарифа, Иран поддерживает позицию России по сирийскому вопросу.