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    Лавров: Россия и Иран продолжат сотрудничать по вопросу Каспия

    Глава МИД России: Ожидаем скорейшего вступления в силу соглашения по Ирану

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Россия и Иран продолжат сотрудничать по вопросу Каспия.

    Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом заявил  глава МИД России Сергей Лавров.

    Он отметил, что две страны работают над Конвенцией по правовому статусу Каспийского моря.

    Говоря о ядерной программе Ирана, С.Лавров заявил, что ожидает скорейшего вступления в силу соглашения по Ирану.

    В свою очередь, М.Д.Зариф отметил, что две стороны будут сотрудничать по ядерному объекту Фордо: "Есть договоренности, которые мы будем осуществлять в соответствии с соглашением, в том числе по производству изотопов".

    Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава МИД России отметил, что они динамично развиваются, а также отметил, что страны договорились ускорить работу по облегчению визового режима.

    В ходе встречи министры также затронули сирийскую проблему. По словам Зарифа, Иран поддерживает позицию России по сирийскому вопросу.

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