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Лавров осудил санкции США против Турции

Лавров осудил санкции США против Турции Введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.
В регионе
14 декабря 2020 г. 22:49
Лавров осудил санкции США против Турции
Сергей Лавров

Введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия - налево и направо. И, конечно, это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал министр.

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