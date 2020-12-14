Лавров осудил санкции США против Турции

Введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.

Введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия - налево и направо. И, конечно, это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал министр.