Лавров назвал шантажом угрозы США ввести санкции против Турции за покупку С-400

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Россия считает шантажом в пользу американских компаний заявления США о возможных санкциях в отношении Турции за покупку зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"То, что заявил господин Митчелл (Уэсс Митчелл - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ), что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит у России С-400, то это как раз пример попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", - сказал Лавров.