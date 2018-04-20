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    Лавров назвал шантажом угрозы США ввести санкции против Турции за покупку С-400

    Соединенные Штаты пытаются обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний© Report

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Россия считает шантажом в пользу американских компаний заявления США о возможных санкциях в отношении Турции за покупку зенитных ракетных систем С-400. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

    "То, что заявил господин Митчелл (Уэсс Митчелл - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ), что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит у России С-400, то это как раз пример попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", - сказал Лавров.

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