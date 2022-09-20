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Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
В регионе
20 сентября 2022 г. 17:12
Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в российской делегации.

"Министр направляется из Москвы в Нью-Йорк", - подтвердил собеседник.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации на ГА ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.

Отметим, что тема 77-й Генассамблеи ООН - "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов".

На повестке дня обсуждение ряда глобальных проблем: изменение климата, продовольственный кризис, влияние пандемии COVID-19, защита прав национальных меньшинств, отказ от ядерного оружия. Один из дней будет посвящен ситуации в Украине.

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Версия на английском языке Lavrov heads to New York to attend UN General Assembly session

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