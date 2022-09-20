Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в российской делегации.
"Министр направляется из Москвы в Нью-Йорк", - подтвердил собеседник.
Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации на ГА ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
Отметим, что тема 77-й Генассамблеи ООН - "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов".
На повестке дня обсуждение ряда глобальных проблем: изменение климата, продовольственный кризис, влияние пандемии COVID-19, защита прав национальных меньшинств, отказ от ядерного оружия. Один из дней будет посвящен ситуации в Украине.