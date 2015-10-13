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    Лавров: Москва расценивает как теракт обстрел посольства в Дамаске

    Глава МИД РФ: Это очевидный террористический акт, направленный на то, чтобы запугать сторонников борьбы с террором

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Москва расценивает обстрел российского посольства в Дамаске как теракт, направленный на запугивание борцов с международным терроризмом". 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    "Что касается обстрела нашего посольства в Дамаске, действительно, эти сообщения подтвердил наш посол. Две мины упали на территории посольства… Это очевидный террористический акт, направленный на то, чтобы, наверное, запугать сторонников борьбы с террором и не позволить им возобладать в борьбе с экстремистами", - заявил Лавров.

    Наряду с этим министр отметил, что Москва будет сотрудничать с Дамаском для установления виновных. 

    Посольство РФ в Дамаске во вторник подверглось минометному обстрелу, пострадавших в дипмиссии нет. Кроме того, несколько мин разорвалось рядом с местом проведения акции в поддержку действий России в Сирии. 

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