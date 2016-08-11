Лавров и Зариф обсудили сирийское урегулирование

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону поддержку усилий по сирийскому урегулированию.

"В ходе встречи президента Владимира Путина с президентом Ирана 8 августа в Баку были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая задачи внешней поддержки усилий по сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении российского дипведомства.