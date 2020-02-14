Лавров и Чавушоглу встретятся на полях Мюнхенской конференции

Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу планируется 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Report со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что более 500 высокопоставленных политиков со всего мира соберутся на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня.

В числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и другие.

Основанная в 1963 году Мюнхенская конференция по безопасности - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира.