Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отмечается, стороны предметно обсудили положение в Афганистане. Они выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Также во время беседы были затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Также рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.