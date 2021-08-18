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Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане

Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В регионе
18 августа 2021 г. 14:58
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отмечается, стороны предметно обсудили положение в Афганистане. Они выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Также во время беседы были затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Также рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

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