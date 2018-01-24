Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили ход подготовки к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.
Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщили в МИД РФ.
«В продолжение контактов лидеров двух стран министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары.
Ранее Лавров обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.
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