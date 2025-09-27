Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Лавров: Евроатлантическая модель безопасности бесперспективна

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 21:06
    Лавров: Евроатлантическая модель безопасности бесперспективна

    Попытки реставрировать прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после российско-украинского конфликта бесперспективны.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Поведение Запада обессмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, Европейский союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, - отметил он. - Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах".

    Лавров обратил внимание на то, что "Россия с единомышленниками предлагает строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента". К таким объединениям министр отнес, в частности, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    "Подлинно общеконтинентальный процесс неизбежен, - подчеркнул Лавров. - С этой целью Беларусь и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке".

    Лента новостей