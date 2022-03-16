Лавров: Есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной

Российская сторона констатирует, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБ

Российская сторона констатирует, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, украинской стороны, в том числе сотрудники офиса президента [Украины Владимира] Зеленского", - сказал Лавров.

Лавров заявил, что Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, но нужно понимать, какая будет добавленная стоимость. "Поговорили и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем. Но желательно понимать, какая добавленная стоимость от таких контактов, прежде всего. А также как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием устойчивого переговорного процесса - белорусского канала", - сказал он.