Лавров: Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ отстаивала интересы Еревана

Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.

Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях", - сказал он.

Лавров также заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.

"Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса", - добавил глава МИД.