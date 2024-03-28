Лавров: Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ отстаивала интересы Еревана

Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях", - сказал он.
Лавров также заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.
"Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса", - добавил глава МИД.