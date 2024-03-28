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Лавров: Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ отстаивала интересы Еревана

Лавров: Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ отстаивала интересы Еревана Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.
В регионе
28 марта 2024 г. 19:52
Лавров: Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ отстаивала интересы Еревана

Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях", - сказал он.

Лавров также заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.

"Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса", - добавил глава МИД.

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Версия на английском языке Lavrov: CSTO has repeatedly defended Armenia's interests in difficult situations
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: Məhz KTMT İrəvanın maraqlarını çətin vəziyyətlərdə müdafiə edib

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