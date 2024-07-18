Лавров 26-27 июля примет участие в министерских мероприятиях АСЕАН в Лаосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет 26-27 июля участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в столице Лаоса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет 26-27 июля участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в столице Лаоса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 26 по 27 июля во Вьентьяне министр иностранных дел РФ примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - сказала она.