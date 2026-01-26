Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Лариджани: Некоторые лидеры протестов задержаны

    Силовые структуры Ирана установили личности некоторых лидеров протестных акций и задержали их.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    "Те, кто нападает на военные и правоохранительные учреждения с целью завладеть оружием, стремятся развязать гражданскую войну", - подчеркнул Лариджани.

    По его словам, враги Ирана пытались создать в стране чрезвычайную ситуацию.

    Он также признал наличие экономических проблем в государстве:

    "Безусловно, экономические трудности существуют, и правительство обязано их решать. Однако необходимо отметить, что противник использует эту ситуацию как платформу для достижения собственных целей".

