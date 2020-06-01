В Дагестане лагерь для граждан Азербайджана расширили еще на 150 мест

В мобильном полевом лагере в Дагестане установлены дополнительные палатки на 150 мест для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой через закрытую границу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

У граждан, которых планировалось заселить туда, взяли анализ на коронавирус, сообщил чиновник.

"Размещение людей запланировано с 1 июня после проведения специальной обработки", - привело сообщение сотрудника экстренных служб РИА "Новости".

Ранее сообщалось о еще 175 гражданах Азербайджана, вернувшихся на родину из России.