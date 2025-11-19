Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

Из-за роста товарооборота и грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем действующие транспортные коридоры через КПП "Торугарт" и "Иркештам" стали перегруженными, поэтому Кыргызстан решил открыть третий маршрут через перевал Бедель.

Как передает Report со ссылкой на АКИpress, об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекназар Базаралиев на бизнес-форуме ЦАРЭС.

По его словам, длина участка дороги на территории Кыргызстана составляет около 150 км. В прошлом году было завершено строительство технологической дороги, в 2024 году заключен контракт с подрядчиком, а работы уже начались, включая строительство двух тоннелей протяженностью 10-11 км, которое стартовало 15 сентября. Срок завершения проекта - август 2029 года.

Замминистра отметил, что новая дорога станет самым коротким маршрутом из Китая к Иссык-Кулю. Для туристов планируется строительство двух современных зон отдыха с ресторанами, отелями, заправками и электрозарядными станциями.

Кроме того, министерство ведет переговоры с партнерами по созданию вдоль коридоров современных кемпингов в формате государственно-частного партнерства.