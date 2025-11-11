Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана инициировало общественное обсуждение проекта постановления "О временном запрете на ввоз электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей".

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Документ подготовлен в рамках реализации статьи 15-1 Закона "О защите здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина", вступившей в силу с 1 июля 2025 года, и направлен на защиту здоровья населения и предотвращение никотиновой зависимости, особенно среди молодежи.

Проект предусматривает введение шестимесячного запрета на ввоз электронных сигарет и систем доставки никотина с жидкостью в одном корпусе, а также никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах.

По данным таможни, объем импорта в последние годы растет: почти 50 тонн в 2023 году, свыше 83 тонн в 2024 году и около 12 тонн за первые четыре месяца 2025 года. Основными странами-поставщиками являются Китай, Республика Корея, Великобритания, Гонконг, Германия и Казахстан.