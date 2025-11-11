Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 17:02
    Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

    Министерство экономики и коммерции Кыргызстана инициировало общественное обсуждение проекта постановления "О временном запрете на ввоз электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей".

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Документ подготовлен в рамках реализации статьи 15-1 Закона "О защите здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина", вступившей в силу с 1 июля 2025 года, и направлен на защиту здоровья населения и предотвращение никотиновой зависимости, особенно среди молодежи.

    Проект предусматривает введение шестимесячного запрета на ввоз электронных сигарет и систем доставки никотина с жидкостью в одном корпусе, а также никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах.

    По данным таможни, объем импорта в последние годы растет: почти 50 тонн в 2023 году, свыше 83 тонн в 2024 году и около 12 тонн за первые четыре месяца 2025 года. Основными странами-поставщиками являются Китай, Республика Корея, Великобритания, Гонконг, Германия и Казахстан.

    Кыргызстан электронные сигареты импорт запрет

    Последние новости

    17:19

    Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

    Другие
    17:16

    GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

    В регионе
    17:13

    Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границы

    В регионе
    17:12

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Внешняя политика
    17:10

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    17:05

    В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

    Внутренняя политика
    17:04

    Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:02

    Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

    В регионе
    17:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по (чистой) прибыли (убытку) (2024)

    Финансы
    Лента новостей