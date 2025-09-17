Кыргызстан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе встречи в Бишкеке обсудили пути наращивания экономического сотрудничества, заявив о цели увеличить двусторонний товарооборот до $5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в здравоохранении, развитие банковского сектора и углубление инвестиционного партнерства.

Жапаров отметил, что для достижения цели по увеличению товарооборота до$5 млрд важную роль сыграют работа межправительственной комиссии и меры по снижению экспортно-импортных пошлин. Также Кыргызстан предложил турецкому бизнесу благоприятные условия для инвестиций в сферах энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, туризма и других.

В свою очередь Джевдет Йылмаз подчеркнул, что сотрудничество двух стран достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Он высоко оценил динамику экономического роста Кыргызстана, проводимые реформы и улучшение инфраструктуры.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства, углублению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению дружбы между Кыргызстаном и Турцией.