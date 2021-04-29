Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

"Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сказано в сообщении МИД

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени 29 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг кыргызское внешнеполитическое ведомство.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Кыргызстан и Таджикистан также приняли решение о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в пограничной зоне, где в четверг произошел конфликт.

По данным кыргызского МИД, министры подчеркнули необходимость урегулирования конфликтной ситуации, "приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров".

"Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте он особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы", - констатировали в ведомстве.

"Казакбаев и Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил", - подчеркивается в сообщении МИД.