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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня "Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сказано в сообщении МИД
В регионе
29 апреля 2021 г. 19:49
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени 29 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг кыргызское внешнеполитическое ведомство.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Кыргызстан и Таджикистан также приняли решение о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в пограничной зоне, где в четверг произошел конфликт.

По данным кыргызского МИД, министры подчеркнули необходимость урегулирования конфликтной ситуации, "приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров".

"Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте он особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы", - констатировали в ведомстве.

"Казакбаев и Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил", - подчеркивается в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan atəşkəs barədə razılığa gəlib
Версия на английском языке Kyrgyzstan, Tajikistan agree on ceasefire

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