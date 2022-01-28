Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы

Губернатор Баткенской области Кыргызстана и губернатор Согдийской области Таджикистана начали переговоры о пограничном конфликте.

Представители Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренности о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил.

Как передает Report, об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - говорится в сообщении.

По данным Погранслужбы, делегации двух стран в ходе встречи также посетили местность Торт-Кочо, в которой в четверг начался конфликт между военнослужащими двух государств.

В четверг на участке таджикско-кыргызской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Кыргызская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил о стрельбе с кыргызской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения.

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Губернатор Баткенской области Кыргызстана и губернатор Согдийской области Таджикистана начали переговоры о пограничном конфликте.

Как передает Report, об этом заявили в Пограничной службе Кыргызстана.

Отмечается, что стороны встречаются на границе.

"Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики сообщает, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А.Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К.Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01:43 28 января 2022 г. (27 января в 00:43 - бакинское время) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района", - говорится в тексте.