Кыргызстан и Пакистан подписали ряд документов

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пакистан состоялась церемония обмена подписанными документами, направленными на расширение сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали совместное заявление об укреплении всестороннего сотрудничества.

Стороны также подписали ряд ключевых двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в стратегически важных сферах. Среди них соглашение о передаче осужденных лиц, соглашение о сотрудничестве в области культуры, а также меморандумы о совместной работе в сфере туризма, сельского хозяйства и расширения двусторонней торговли.

Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в использовании пакистанских морских портов для регионального транзита, в энергетической сфере, правовом сотрудничестве, горном деле и геонауках.