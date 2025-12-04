Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кыргызстан и Пакистан подписали ряд документов

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 16:06
    Кыргызстан и Пакистан подписали ряд документов

    В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пакистан состоялась церемония обмена подписанными документами, направленными на расширение сотрудничества между странами.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали совместное заявление об укреплении всестороннего сотрудничества.

    Стороны также подписали ряд ключевых двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в стратегически важных сферах. Среди них соглашение о передаче осужденных лиц, соглашение о сотрудничестве в области культуры, а также меморандумы о совместной работе в сфере туризма, сельского хозяйства и расширения двусторонней торговли.

    Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в использовании пакистанских морских портов для регионального транзита, в энергетической сфере, правовом сотрудничестве, горном деле и геонауках.

    Садыр Жапаров Шахбаз Шариф Кыргызстан Пакистан документы
    Elvis

    Последние новости

    16:18

    Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки

    Внешняя политика
    16:16

    Лига чемпионов: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступили в продажу

    Футбол
    16:16

    Аббас Аракчи посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    16:14

    Дипломаты Украины и Азербайджана обсудили углубление отношений между Киевом и Баку

    Внешняя политика
    16:12

    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%

    Финансы
    16:09
    Фото

    Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

    Энергетика
    16:08

    Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности

    Внешняя политика
    16:06

    Кыргызстан и Пакистан подписали ряд документов

    В регионе
    16:03

    В Узбекистане пресечена контрабанда свыше 1 кг золота

    В регионе
    Лента новостей