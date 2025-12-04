Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках визита в Пакистан провел переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, стороны обсудили расширение транспортного и торгового сотрудничества, включая использование портов Карачи и Гвадар.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

В ходе встречи, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, а также реализацию совместных проектов в энергетике, инфраструктуре и культурно-гуманитарной области.

"Глава правительства Пакистана обозначил, что при эффективной реализации совместных инициатив государства обладают потенциалом увеличить объем взаимной торговли до $200 млн в ближайшие годы", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам транспортной инфраструктуры и расширению сотрудничества в использовании пакистанских морских портов Карачи и Гвадар, что создаст дополнительные возможности для выхода Кыргызстана на мировые рынки. Стороны также обсудили продвижение железнодорожных проектов, включая строительство магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", и реализацию стратегически значимого энергетического проекта CASA-1000.