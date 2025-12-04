Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 14:24
    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках визита в Пакистан провел переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, стороны обсудили расширение транспортного и торгового сотрудничества, включая использование портов Карачи и Гвадар.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

    В ходе встречи, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, а также реализацию совместных проектов в энергетике, инфраструктуре и культурно-гуманитарной области.

    "Глава правительства Пакистана обозначил, что при эффективной реализации совместных инициатив государства обладают потенциалом увеличить объем взаимной торговли до $200 млн в ближайшие годы", - говорится в сообщении.

    Особое внимание было уделено вопросам транспортной инфраструктуры и расширению сотрудничества в использовании пакистанских морских портов Карачи и Гвадар, что создаст дополнительные возможности для выхода Кыргызстана на мировые рынки. Стороны также обсудили продвижение железнодорожных проектов, включая строительство магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", и реализацию стратегически значимого энергетического проекта CASA-1000.

    Кыргызстан Пакистан Садыр Жапаров Шахбаз Шариф морские порты
    Elvis

    Последние новости

    14:46

    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Другие страны
    14:40

    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

    Внутренняя политика
    14:38

    Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    14:37

    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    Внутренняя политика
    14:35

    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    Другие страны
    14:30

    Великобритания и Норвегия усилят патрулирование на севере Атлантического океана

    Другие страны
    14:24

    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    В регионе
    14:23

    Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству

    Другие страны
    14:20

    Минюст Азербайджана привлек к волонтерской деятельности более 200 молодых людей

    Внутренняя политика
    Лента новостей