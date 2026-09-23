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    Кыргызстан и китайские компании обсудили строительство НПЗ и нефтепровода

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 14:18
    Кыргызстан и китайские компании обсудили строительство НПЗ и нефтепровода

    Кыргызстан и китайские нефтегазовые корпорации CNPC и Sinopec обсудили разработку совместных проектов по строительству нефтеперерабатывающего завода, разведке месторождений и прокладке нефтепровода.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.

    Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков в рамках рабочего визита в Китай провел встречи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном и председателем Совета директоров Sinopec Хоу Цицзюнем.

    Акунбеков отметил, что одной из целей его визита в Пекин является проведение встреч с компаниями нефтяной отрасли в целях обеспечения страны бесперебойными поставками нефтепродуктов.

    "В ходе встреч стороны обсудили вопросы разработки совместных проектов по строительству в Кыргызстане НПЗ, разведке и освоению месторождений, а также прокладке нефтепровода для транспортировки нефтепродуктов через государственную границу между Кыргызстаном и Китаем", - говорится в сообщении.

    В настоящее время работающие в Кыргызстане компании заключают соглашения с CNPC и Sinopec для регулярных поставок нефтепродуктов в страну. Для заключения новых соглашений в состав кыргызской делегации вошли представители отечественных компаний.

    Кроме того, для сокращения логистических расходов рассматривается возможность строительства нефтехранилищ вблизи контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Эркештам" на кыргызско-китайской границе.

    Эрлист Акунбеков China National Petroleum Corporation (CNPC) Китайская нефтехимическая компания Sinopec Кыргызстан Китайская Народная Республика (КНР)
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