Кыргызстан и китайские компании обсудили строительство НПЗ и нефтепровода

Кыргызстан и китайские нефтегазовые корпорации CNPC и Sinopec обсудили разработку совместных проектов по строительству нефтеперерабатывающего завода, разведке месторождений и прокладке нефтепровода.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков в рамках рабочего визита в Китай провел встречи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном и председателем Совета директоров Sinopec Хоу Цицзюнем.

Акунбеков отметил, что одной из целей его визита в Пекин является проведение встреч с компаниями нефтяной отрасли в целях обеспечения страны бесперебойными поставками нефтепродуктов.

"В ходе встреч стороны обсудили вопросы разработки совместных проектов по строительству в Кыргызстане НПЗ, разведке и освоению месторождений, а также прокладке нефтепровода для транспортировки нефтепродуктов через государственную границу между Кыргызстаном и Китаем", - говорится в сообщении.

В настоящее время работающие в Кыргызстане компании заключают соглашения с CNPC и Sinopec для регулярных поставок нефтепродуктов в страну. Для заключения новых соглашений в состав кыргызской делегации вошли представители отечественных компаний.

Кроме того, для сокращения логистических расходов рассматривается возможность строительства нефтехранилищ вблизи контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Эркештам" на кыргызско-китайской границе.