Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

Кыргызстан и Китай подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026-2027 годы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

Находившийся в этой стране с официальным визитом министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провели первое заседание Стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив значительную активизацию кыргызско-китайского сотрудничества в последние годы.

Особое внимание на переговорах уделено вопросам торговли, экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в аграрном секторе, энергетике, перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, а также оптимизации работы контрольно-пропускных пунктов. Отдельно обсуждалось продвижение строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Министры также обменялись мнениями по взаимодействию в рамках ООН, инициативы "Один пояс, один путь" и формата "Центральная Азия - Китай". Китайская сторона выразила готовность активно поддерживать Кыргызстан в период его председательства в ШОС в 2025-2026 годах.

По итогам переговоров стороны подписали Совместное заявление по итогам первого заседания Стратегического диалога и Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Китая на 2026–2027 годы.