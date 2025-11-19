Кыргызстан и Китай обсудили развитие стратегического партнерства

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога и реализацию совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Жапаров отметил высокий уровень кыргызско-китайских отношений и подчеркнул значимость практического взаимодействия: строительство железных и автомобильных дорог, открытие новых авиамаршрутов, а также реализацию совместных проектов в разных сферах.

Президент также выделил динамичное укрепление многостороннего сотрудничества, прежде всего в рамках ШОС и формата "Центральная Азия - Китай".

Ван И передал приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина и выразил готовность поддерживать реализацию достигнутых договоренностей между главами государств.

Министр высоко оценил уровень всестороннего партнерства, добрососедства и сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул необходимость соблюдения законодательства и уважения традиций Кыргызстана со стороны китайских компаний.