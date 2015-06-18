​Кемал Кылычдароглу: Создание оппозициоными партиями между собой коалиции невозможно

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ "Наши условия касательно предполагаемого коалиционного правительства мы собрали под 14 пунктами. Республиканская народная партия (CHP) намерена обсуждать не партию и ее каждодневные интересы, а вопросы, которые определят будущее нашей страны и соотечественников".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на встрече с председателями муниципалитетов от партии заявил лидер Республиканской народной партии Кемал Кылычдароглу.

Он исключил возможность создания оппозиционными партиями между собой коалиции: "Позиция Партии националистического движения (MHP) налицо".

Отметим, что Партия националистического движения (MHP) и Демократическая партия народов (HDP) не будут представлены в правительстве.

Председатели 44-х муниципалитетов выступили с несколькими предложениями, в частности с предложением построить правительство с участием Республиканской народной партии (CHP), Партии националистического движения (MHP) и Демократической партии народов (HDP), или же построить правительство с участием Республиканской народной партии (CHP) и Партии националистического движения (MHP) при поддержке Демократической партии народов (HDP). Предлагается также вариант создания правительства меньшинств Республиканской народной партии (CHP).

Они отметили, что если создание правительства с Партией националистического движения (MHP) по какой-то причине станет невозможным, вопрос должен быть обсужден с Партией справедливости и развития (AKP).