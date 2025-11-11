Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В регионе
    11 ноября, 2025
    • 18:16
    Куртулмуш: Турция отслеживает поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы

    Турция внимательно следит за поисково-спасательными работами на месте крушения турецкого военного грузового самолета.

    Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш написал на своей странице в соцсети X.

    "Проинформирован о прискорбной новости о том, что военный грузовой самолет нашего Министерства национальной обороны, возвращавшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение в Грузии. Мы внимательно следим за продолжающимися поисково-спасательными работами на месте происшествия. Выражаю свои соболезнования", - говорится в сообщении.

    TBMM sədri: Təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə axtarış-xilasetmə işlərini yaxından izləyirik

