Куртулмуш: Турция отслеживает поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы

Турция внимательно следит за поисково-спасательными работами на месте крушения турецкого военного грузового самолета.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш написал на своей странице в соцсети X.

"Проинформирован о прискорбной новости о том, что военный грузовой самолет нашего Министерства национальной обороны, возвращавшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение в Грузии. Мы внимательно следим за продолжающимися поисково-спасательными работами на месте происшествия. Выражаю свои соболезнования", - говорится в сообщении.