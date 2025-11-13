Курсант Московского университета МВД совершил суицид
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 16:29
19-летний учащийся Московского университета МВД покончил жизнь самоубийством. Инцидент случился во время занятий по стрельбе.
Как передает Report, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Официального подтверждения информации на момент публикации нет. По данным канала, он скончался от полученного огнестрельного ранения.
"На месте происшествия работают следственные органы. Погибший молодой человек приехал на обучение в Москву из Твери", - говорится в посте.
