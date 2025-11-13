Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Курсант Московского университета МВД совершил суицид

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 16:29
    Курсант Московского университета МВД совершил суицид

    19-летний учащийся Московского университета МВД покончил жизнь самоубийством. Инцидент случился во время занятий по стрельбе.

    Как передает Report, об этом пишет Telegram-канал Baza.

    Официального подтверждения информации на момент публикации нет. По данным канала, он скончался от полученного огнестрельного ранения.

    "На месте происшествия работают следственные органы. Погибший молодой человек приехал на обучение в Москву из Твери", - говорится в посте.

