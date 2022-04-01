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Кулеба: Украина еще не получила ответ РФ на предложения, озвученные в Стамбуле

Кулеба: Украина еще не получила ответ РФ на предложения, озвученные в Стамбуле Украина еще не получила ответ России на предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле.
В регионе
1 апреля 2022 г. 16:37
Кулеба: Украина еще не получила ответ РФ на предложения, озвученные в Стамбуле

Украина еще не получила ответ России на предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве в пятницу.

"Полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценного официального ответа. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов или перешла к конструктивному обсуждениям для поиска взаимоприемлемых решений", - сказал Кулеба.

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