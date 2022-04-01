Кулеба: Украина еще не получила ответ РФ на предложения, озвученные в Стамбуле

Украина еще не получила ответ России на предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле.

Украина еще не получила ответ России на предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве в пятницу.

"Полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценного официального ответа. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить языком ультиматумов или перешла к конструктивному обсуждениям для поиска взаимоприемлемых решений", - сказал Кулеба.