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Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман

Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.
В регионе
10 мая 2022 г. 12:51
Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Financial Times.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает лишь одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это глотать", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.

Украина ожидает получить статус кандидата в июне.

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Версия на английском языке Kuleba: Refusal to grant EU candidate status to Ukraine would mean fraud
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ukrayna Aİ üzvlüyünə namizəd statusu almırsa, deməli, Avropa bizi aldadır"

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