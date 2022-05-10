Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Financial Times.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает лишь одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это глотать", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.

Украина ожидает получить статус кандидата в июне.