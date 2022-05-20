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Кулеба: НАТО как институт не сделал ничего для Украины

Кулеба: НАТО как институт не сделал ничего для Украины НАТО как организация не сделала ничего, что помогло Украине, с начала полномасштабной российской войны против нашего государства.
В регионе
20 мая 2022 г. 08:56
Кулеба: НАТО как институт не сделал ничего для Украины

НАТО как организация не сделала ничего, что помогло Украине, с начала полномасштабной российской войны против нашего государства.

Как передает Report, такое мнение высказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"ЕС проявил себя как организация, способная действовать единым фронтом и принимать мощные, важные, трудные решения, а НАТО - наоборот. Назовите мне за три месяца одно единственное консенсусное решение НАТО, которое сыграло бы на руку Украине и помогло?" - риторически спросил Кулеба.

Он отметил, что до вторжения РФ украинский народ считал НАТО силой, а Евросоюз чем-то слабым и способным только выражать беспокойство.

Однако, по словам Кулебы, последние три месяца показали, что все на самом деле наоборот. В частности, Европейский Союз утвердил исторические и революционные решения относительно предоставлении оружия, санкций, признания европейской перспективы Украины.

"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, предоставляют жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институт за это время не сделал ничего", - подчеркнул глава МИД.

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Версия на английском языке NATO has done nothing for Ukraine during war, says Kuleba 
Версия на азербайджанском языке Kuleba: “NATO Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi zamanı heç nə etməyib”

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