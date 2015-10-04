Кудрин: российская экономика достигла дна, рост будет очень медленным

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает преждевременными заявления о начале выхода российской экономики из кризиса, хотя ее падение, скорее всего, уже достигло дна, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

"ВВП, наверное, достиг дна, хотя об этом говорили и в конце первого квартала, и в конце второго. Я всегда отмечал, что все еще впереди. Видимо, мы сейчас находимся в нижней точке. Но рост, если он и будет, окажется настолько медленным, что мы пока будем оставаться в нижней точке падения", — рассказал Кудрин в интервью радиостанции "Бизнес FM".

Экономика, по его мнению, останется на нынешнем уровне, даже если ВВП не будет падать. "Статистически следующий год покажет уменьшение по сравнению с 2015-м. Потому что в этом году мы начинали с более высоких показателей, а заканчиваем менее высокими. И в следующем году мы на этом минимальном уровне останемся очень долго", — пояснил Кудрин.