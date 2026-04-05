КСИР заявил о сбитом беспилотнике MQ-9 над центральным Ираном
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 07:50
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении беспилотника MQ-9 в небе над центральными районами Ирана.
Как передает Report, заявление военных распространило агентство Fars.
Согласно информации, дрон был сбит над провинцией Исфахан.
При этом в КСИР не уточнили, кому принадлежал беспилотник.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52