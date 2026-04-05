КСИР заявил о сбитом беспилотнике MQ-9 над центральным Ираном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении беспилотника MQ-9 в небе над центральными районами Ирана.

Как передает Report, заявление военных распространило агентство Fars.

Согласно информации, дрон был сбит над провинцией Исфахан.

При этом в КСИР не уточнили, кому принадлежал беспилотник.