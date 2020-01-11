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КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский cамолет

​КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета, передает Report со ссылкой на РИА "Новости". 

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Ранее власти Ирана заявили, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном "непреднамеренно".

Отмечается, что причиной трагедии стал "человеческий фактор".

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