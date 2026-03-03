КСИР: Более 700 жителей Ирана погибли с 28 февраля в результате ударов США и Израиля

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 03 марта, 2026
    • 22:27
    Более 700 жителей Ирана погибли с 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), текст которого распространила иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее иранское общество Красного полумесяца сообщало о 787 погибших, а также о 1039 ударах по 504 объектам с начала совместной военной операции США и Израиля.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Удары по Ирану погибшие
