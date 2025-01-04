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Крупнейшая авиакомпания Сербии приостановила рейсы в два города РФ

Крупнейшая авиакомпания Сербии приостановила рейсы в два города РФ Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда в российские города Казань (Республика Татарстан) и Сочи (Краснодарский край).
В регионе
4 января 2025 г. 22:09
Крупнейшая авиакомпания Сербии приостановила рейсы в два города РФ

Крупнейшая сербская авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда в российские города Казань (Республика Татарстан) и Сочи (Краснодарский край).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России в телеграм-канале.

По данным системы бронирования Air Serbia, последний в зимнем расписании рейс в Белград из Казани будет выполнен 19 января, из Сочи – 20 января.

"В расписании Air Serbia по-прежнему остаются рейсы из Белграда в Москву и Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.

При этом официальных комментариев об отмене рейсов авиакомпания пока не дала.

Напомним, что ранее авиакомпания "Туркменистан" отменила рейс Ашхабад-Москва-Ашхабад на один месяц. 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям" и выполнявший рейс Баку – Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyanın ən iri aviaşirkəti Rusiyanın bəzi şəhərlərinə uçuşları dayandırır

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