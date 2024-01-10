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Кремль: Москва не видит прогресса в мирном процессе с Украиной

Кремль: Москва не видит прогресса в мирном процессе с Украиной Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.
В регионе
10 января 2024 г. 19:31
Кремль: Москва не видит прогресса в мирном процессе с Украиной

Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По каким-то мирным процессам – здесь по-прежнему пустота", - подчеркнул Песков.

"Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" [президента Украины Владимира] Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет", - отметил представитель Кремля.

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