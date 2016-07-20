​Кремль: Путин и Эрдоган встретятся в начале августа в России

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде августа в одном из российских городов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, сейчас по дипломатическим каналам готовится и прорабатывается встреча Путина и Эрдогана. Мы договорились, что эта встреча состоится в первой декаде августа, будет это в Российской Федерации, но город и дата пока уточняются", - сказал Д.Песков.

Представитель Кремля опроверг информацию о том, что встреча пройдет в Баку.