Кремль прокомментировал заявление немецких врачей об отравлении Навального

Аналитика российских и немецких врачей по состоянию Алексея Навального совпадает, но выводы разнятся

Аналитика российских и немецких врачей по состоянию Алексея Навального совпадает, но выводы разнятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие медики, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Но причину понижения уровня холинэстеразы установить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.

"Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся", - сказал Песков.

В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что А. Навальному стало плохо.

Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где накануне врачи заявили, что он был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.