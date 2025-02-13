Кремль приступил к формированию группы переговорщиков с США

Россия уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации в Украине. Решение президента РФ Владимира Путина по ее составу объявят позже.

Россия уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации в Украине. Решение президента РФ Владимира Путина по ее составу объявят позже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, [работа] начата. По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем", - сказал он. Песков не уточнил, кто может возглавить группу, указав, что об этом сообщат после соответствующих решений Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон намерены без промедлений приступить к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Он сообщил, что попросил вести переговоры госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, своего помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа.