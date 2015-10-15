​Кремль назвал мировой практикой обязывать чиновников летать авиакомпаниями РФ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Кремль назвал мировой практикой обязывать чиновников летать национальными авиакомпаниями.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если командировки и полёты оплачиваются за счёт бюджета, то, естественно, своих служащих государство обязывает использовать услуги отечественного перевозчика, добавил он. При этом Песков уточнил, что если билет куплен за счёт других средств, то никаких ограничений нет.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ, запрещающий госслужащим летать рейсами зарубежных авиакомпаний.