Костанян: Переговоры между Арменией и Азербайджаном по нормализации продолжаются

Переговоры между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений не зашли в тупик, диалог продолжается.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений не зашли в тупик, диалог продолжается.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Я бы не стал оценивать процесс как тупиковый, поскольку для такой оценки нужна ситуация, когда нет никаких обсуждений, а обсуждения продолжаются", - отметил он.

Он выразил надежду на то, что представители двух стран в скором времени проведут встречу для обсуждения мирного соглашения.